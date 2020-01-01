Названы 3 причины включить в свой январский рацион бананы

Сегодня, 16:21

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Названы 3 причины включить в свой январский рацион бананы

Новогодние и рождественские праздники подходят к концу. Для многих начинаются монотонные зимние будни, «окрашенные» в серые цвета, появляются признаки депрессии. Диетолог Олеся Поддубная рекомендует перестать хандрить с помощью самых солнечных фруктов - бананов. Существует, как минимум, три причины для того, чтобы включить их в свой январский рацион.

Все знают о том, что сладости - это вредно. Но многие люди привыкли настолько ограничивать себя в сладостях, говорит диетолог, что отвергают даже бананы. И совершенно напрасно, ведь эти заморские фрукты по своему качественному составу практически не имеют аналогов.

В бананах содержится белок триптофан. Наряду с витамином В6 он участвует в образовании серотонина - гормона радости. А именно он так необходим в январе, когда солнца в наших широтах меньше всего.

В бананах также содержится белок лектин, который предотвращает появление раковых клеток.

В этих фруктах много калия, который снижает проявления утомляемости, а также положительно влияет на память. Употребление только одного банана покрывает 50 процентов суточной потребности в калии.

Бананы эффективны в лечении болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также отличное средство для восстановления больных после инсульта.

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