Врач назвала 5 неочевидных признаков гастрита

Гастрит - воспаление слизистой желудка, которое сопровождается болью. Первые симптомы заболевания большинство людей ошибочно принимают за последствия переедания или расстройство желудка. Поэтому в больницу и не спешат. Но существует 5 неочевидных признаков, которые указывают на гастрит - их назвал врач-эндоскопист Екатерина Курок.

Первое, что должно насторожить - тошнота. Речь идет о симптоме, который появляется часто - например, при каждом приеме пищи.

На гастрит может указывать и похудение. Этот симптом требует обследования. Зачастую объясняется тем, что из-за боли и чувства тяжести в желудке человек пытается есть как можно реже - так он чувствует себя лучше.

Скорое насыщение во время еды - еще один тревожный звоночек. Если человек насыщается половиной порцией, а то и ее третью, можно заподозрить болезнь. Врач объясняет: при гастрите желудок накапливает газы, которые и вызывают ложное ощущение насыщения.

Здоровый желудок вырабатывает кислоту, которая принимает участие в пищеварение, а также производит специальную смазку, которая защищает слизистую от повреждений. При гастрите в желудке образуется избыток бактерий, которые нарушают естественную защиту, меняют активность ферментов и провоцируют изжогу.

Вздутие живота - еще один признак гастрита. Вообще, оно может появиться по целому ряду причин, большинство из которых абсолютно безопасны. Но если вздутие появляется после каждого приема пищи - к врачу надо обязательно.