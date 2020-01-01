Названы 9 продуктов, опасных для организма

Египетский доктор Абд аль-Рахман Шамс рассказал, какие 9 продуктов являются опасными для здоровья. Со слов специалиста, эти пищевые продукты могут вызвать серьезные болезни.

Доктор рекомендует отказаться от употребления непастеризованных молочных продуктов. Такая пища может содержать вредные микробы и паразиты, попадание в организм которых чревато летальным исходом. В первую очередь осторожность следует соблюдать людям с аллергическими заболеваниями и пониженным иммунитетом. Специалист не рекомендует употреблять фруктовое мороженное, поскольку недобросовестные производители могут добавлять в него пальмовое масло и другие вредные компоненты. Как известно, пальмовое масло увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Также следует исключить употребление таких соусов как сальса, изготовленных из свежих ингредиентов. Соусы провоцируют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Специалист напомнил, что нельзя есть немытые фрукты и овощи из-за обработки их парафином для увеличения срока хранения. Парафин образует на кожуре плода тонкую пленку, на которую собираются бактерии, пыль, яйца глистов. В совокупности эти вредные микроорганизмы могут привести к неблагоприятным последствиям. Абд аль-Рахман Шамс не советует употреблять сырые или недоваренные яйца из-за риска заражения сальмонеллезом. Не меньшая опасность кроется и в мясе дичи из-за содержания в нем болезнетворных гельминтов. Специалист не рекомендует покупать еду комнатной температуры, а также чебуреки, шаурму и прочие подобные продукты у уличных продавцов.