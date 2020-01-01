Названы 5 факторов, повышающих риск возникновения рака

По результатам многочисленных исследований стало известно, что онкологические заболевания можно предотвратить, если отказаться от вредных привычек, следить за весом и исключить из рациона питания обработанные продукты. Есть возможность еще больше свести к минимуму риск развития страшной патологии. Издание Вечерний курьер со ссылкой на Live Science опубликовало информацию о 5 необычных вещах, которые связаны с развитием онкологии и о которых многие люди даже не догадываются.

Горячий чай. Ученые установили, что частое употребление слишком горячего чая и других напитков может быть связано с развитием рака пищевода. Специалисты утверждают, что горячий напиток может повреждать слизистую оболочку горла, что увеличивает риск развития онкологического заболевания.

Сидячий образ жизни. Люди, которые регулярно занимаются физкультурой, болеют раком реже, чем те, кто работает в офисе и не делает никаких физических упражнений.

Рост. Согласно исследованиям, чем выше рост человека, тем более высокий риск заболевания раком. Установлено, что на каждые четыре дюйма роста риск развития онкологии возрастает на 10%. Чем выше рост, тем больше клеток в организме, следовательно, больше риск того, что какие-то из этих клеток станут злокачественными.

Контакт с грилем или мангалом. Если часто сидеть рядом с грилем или мангалом, как любят многие во время приготовления шашлыка, то риск развития рака увеличивается. Это связано с тем, что кожа поглощает канцерогенные вещества, которые выделяются через горящий уголь или древесину. Употребление же мяса, приготовленного на гриле, увеличивает риски онкологии еще больше.

Грудные имплантаты. Любительницы больших искусственных бюстов должны помнить о том, что такое предпочтение может привести к онкологической патологии. Грудные имплантаты, обладающие определенной специфической текстурой, подвергают их обладательниц повышенному риску возникновения анапластической крупноклеточной лимфомы. Этот редкий тип рака молочной железы связан с воспалением в тканях молочной железы, которое возникает вследствие опознавания имплантатов как инородных тел организма.