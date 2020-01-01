Названы простые способы снижения давления

Сегодня, 11:21

0

Image
Названы простые способы снижения давления

Специалисты рассказали о нескольких способах, эффективно помогающих привести в норму повышенное давление.

Резкие перепады артериального давления угрожают появлением проблем с сердцем, инсультом, почечной недостаточностью и другими серьезными патологиями.

Повышенное давление проявляется в быстрой утомляемости и плохом самочувствии. Гипертензия развивается из-за нарушения кровотока в артериях. В борьбе с повышенным кровяным давлением, а также в предупреждении осложнений, включая инфаркт, помогут некоторые методы контроля.

Ученые выяснили, что при повышенной температуре воздуха в комнате есть риск скачка артериального давления.

Также важно заниматься физкультурой на регулярной основе. Для предупреждения артериальной гипертензии необходимо следить за своим весом и бороться с лишними килограммами. Стоит пересмотреть свой рацион питания, увеличив в нем количество овощей и фруктов и ограничив употребление соли и сахара.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Я Здоров»

Лента

Житель Беларуси несколько дней пропьянствовал за одним столом с трупом

Сегодня, 15:19

Врач назвала 5 неочевидных признаков гастрита

Сегодня, 14:39

В Москве врачи помогли появиться на свет ребенку с 10-см тромбом в пуповине

Сегодня, 14:07

В Сосновом Бору женщина нашла в квартире трупы матери и брата

Сегодня, 13:23

Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма

Сегодня, 13:20

У смартфонов Xiaomi и Redmi добавились новые полезные функции

Сегодня, 13:14

Постпред Ирана: переговоры с США в нынешней ситуации бессмысленны

Сегодня, 13:11

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle