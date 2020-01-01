Названы простые способы снижения давления

Специалисты рассказали о нескольких способах, эффективно помогающих привести в норму повышенное давление.

Резкие перепады артериального давления угрожают появлением проблем с сердцем, инсультом, почечной недостаточностью и другими серьезными патологиями.

Повышенное давление проявляется в быстрой утомляемости и плохом самочувствии. Гипертензия развивается из-за нарушения кровотока в артериях. В борьбе с повышенным кровяным давлением, а также в предупреждении осложнений, включая инфаркт, помогут некоторые методы контроля.

Ученые выяснили, что при повышенной температуре воздуха в комнате есть риск скачка артериального давления.

Также важно заниматься физкультурой на регулярной основе. Для предупреждения артериальной гипертензии необходимо следить за своим весом и бороться с лишними килограммами. Стоит пересмотреть свой рацион питания, увеличив в нем количество овощей и фруктов и ограничив употребление соли и сахара.