Употребление в пищу бурых водорослей помогает сбросить вес и омолодиться

О пользе морских водорослей люди знают уже давно. Множество исследований доказали, что в них содержатся вещества, которые помогают сохранить здоровье и молодость. Ученым удалось выяснить, что бурые морские водоросли улучшают состояние кожи, помогают контролировать уровень сахара и помогают снижать вес.

Исследование, о котором написал Международный журнал молекулярных наук, показало, что в бурых морских водорослях содержится фукоксантил. Это вещество обладает мощными антиоксидантными свойствами, которые могут помочь бороться со старением и предотвратить возрастные и хронические заболевания, пишет Медикфорум.

Употребляя бурые водоросли можно улучшить состояние кожи. Она станет не только здоровее, но и будет выглядеть моложе. К тому же, антиоксиданты, содержащиеся в бурых морских водорослях, настолько эффективны, что экстракт из бурых водорослей можно использовать непосредственно для ухода за кожей.

Оказалось, что бурые морские водоросли также помогают бороться с жиром в районе брюшной полости. Также они регулируют уровень сахара в крови и повышают чувствительность к инсулину, что делает их очень полезным продуктом для диабетиков.

Поэтому бурые морские водоросли ученые рекомендуют употреблять в пищу тем, кто следит за весом, диабетикам, а также для сохранения молодости.