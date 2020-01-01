Гастроэнтеролог объяснила, почему сразу после праздников не нужно худеть

Череда новогодних и рождественских праздников приводит к набору лишнего веса. Даже люди, которые привыкли себя ограничивать в употреблении вредных калорийных блюд, дают слабину. И вскоре потом об этом горько жалеют - лишний вес появляется очень быстро. И хочется очень быстро избавиться от набранных килограммов - сгонять в спортзал и посадить себя на жесткую диету, сообщает издание Информинг.Ру.

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Кристина Квит советует прислушаться к ее совету и не пытаться похудеть сразу после праздников.

Специалист рекомендует немного подождать. По ее словам, лишний вес мог появиться не только из-за переедания, но и по причине задержки воздуха или задержки пищи в кишечнике.

Начинать худеть лучше не ранее, чем через неделю после окончания праздников. Этого времени будет достаточно для того, чтобы понять, действительно ли застолья вылились в жир или же просто скопилась лишняя жидкость.

Кроме того, за прошедшие 7 дней после переедания процесс набора веса будет приостановлен. А это значит, что избавиться от лишних килограммов станет легче.

Кристина Квит обратила внимание на то, что процесс похудения пойдет быстрее, если ЖКТ будет функционировать исправно и выполнять три своих главных функции - моторную, пищеварительную, ферментную. Гастроэнтеролог с этой целью советует пить воду - примерно 30 мл жидкости на каждый килограмм веса.

Люди с нормальной кислотностью могут сдабривать воду соком лимона. Ускорить обмен веществ помогут каркаде, мате, чай с мятой и соком огурца, а также чай с имбирем.