Педиатр Евгений Комаровский посоветовал лечить ребенка голодом

Евгений Комаровский, знаменитый педиатр, не на шутку перепугал многих родителей, когда посоветовал бороться с пищевой аллергией голодом.
Врач заявил, что лучшее средство от аллергии на продукты - голодный желудок. Как правило, аллергия может возникать из-за недостатка ферментов либо по причине банального переедания. Обе причины в конечном результате могут привести к нерасщеплению всего съеденного белка, что и провоцирует приступ аллергии.
Педиатр заявил, что у взрослых такого не происходит из-за крепкого иммунитета. У детей же он только формируется, поэтому не может справляться с нагрузкой.
Он добавил, что к моменту, когда ребенок проголодается, его организм успеет выработать достаточное количество ферментов для переваривания пищи. Родителям нелишне будет контролировать размер порции - важно, чтобы малыш не переедал.
Евгений Олегович рекомендует вводить новые продукты в рацион ребенка исключительно на голодный желудок - это поможет избежать приступа пищевой аллергии.
Отметим, что не многим мамам совет пришелся по душе. Многие из них уже успели воспользоваться его советами, но избежать приступов пищевой аллергии у деток им так и не удалось.
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