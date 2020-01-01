Названы диеты, которые «вышли из моды»

Некоторые тенденции в рационе питания уже неактуальны, - утверждают диетологи. Специалисты рекомендуют отказаться от устаревших диет и переключиться на здоровую пищу. И для этого назвали 5 диет, которые "вышли из моды".

Прерывистый пост

Большое внимание в 2019 году было привлечено к практике прерывистого питания, ограниченного определенными часами дня. Специалисты отмечают, что прерывистый пост не только не практичен, но и может быть опасным.

«Нет ни одного исследования, подтверждающего, что небольшое количество приемов пищи оказывает положительное влияние на здоровье», - подчеркнул Эбби Лангер, доктор медицинских наук.

Змеиная диета

«Змеиная диета заключается в соблюдении странного и опасного поста. Создатель данной диеты не является квалифицированным медицинским работником и распространяет неверную информацию. Например, он говорит о том, что для удовлетворения потребностей в пище людям с избыточным весом достаточно только пить соленую воду. Якобы их жировой запас может справиться с нехваткой полезных питательных веществ и обеспечить организм всем необходимым», - заявил диетолог.

Безуглеводная диета

Углеводы – это основной источник топлива для организма. Ограничение углеводов в пище может негативным образом сказаться на нашем здоровье.

«Без глюкозы мозг и мышцы не могут нормально функционировать», - говорит Лангер.

Диетолог подчеркнул, что существуют полезные углеводы - фрукты, овощи и цельное зерно, а есть вредные - белый хлеб или сладкие хлопья.

Безгютеновые диеты

Ограничение в пище глютена обосновано для людей, страдающих его непереносимостью – целиакией. Однако для здоровых людей, не имеющих медицинских показаний для ограничения данного вещества в пище, это не является хорошей идеей, пишет Медикфорум.