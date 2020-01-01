Названы диеты, которые «вышли из моды»

Вчера, 23:43

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Названы диеты, которые «вышли из моды»

Некоторые тенденции в рационе питания уже неактуальны, - утверждают диетологиСпециалисты рекомендуют отказаться от устаревших диет и переключиться на здоровую пищу. И для этого назвали 5 диет, которые "вышли из моды".
Прерывистый пост
Большое внимание в 2019 году было привлечено к практике прерывистого питанияограниченного определенными часами дняСпециалисты отмечаютчто прерывистый пост не только не практиченно и может быть опасным.
«Нет ни одного исследованияподтверждающегочто небольшое количество приемов пищи оказывает положительное влияние на здоровье», - подчеркнул Эбби Лангердоктор медицинских наук.
Змеиная диета
«Змеиная диета заключается в соблюдении странного и опасного постаСоздатель данной диеты не является квалифицированным медицинским работником и распространяет неверную информациюНапримерон говорит о томчто для удовлетворения потребностей в пище людям с избыточным весом достаточно только пить соленую водуЯкобы их жировой запас может справиться с нехваткой полезных питательных веществ и обеспечить организм всем необходимым», - заявил диетолог.
Безуглеводная диета
Углеводы – это основной источник топлива для организмаОграничение углеводов в пище может негативным образом сказаться на нашем здоровье.
«Без глюкозы мозг и мышцы не могут нормально функционировать», - говорит Лангер.
Диетолог подчеркнулчто существуют полезные углеводы - фруктыовощи и цельное зерноа есть вредные - белый хлеб или сладкие хлопья.
Безгютеновые диеты
Ограничение в пище глютена обосновано для людейстрадающих его непереносимостью – целиакиейОднако для здоровых людейне имеющих медицинских показаний для ограничения данного вещества в пищеэто не является хорошей идеей, пишет Медикфорум.

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Названы диеты, которые «вышли из моды»

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