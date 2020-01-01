Врач-диетолог рассказал, кому клюквенный морс пить нельзя

Сегодня, 20:00

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Врач-диетолог рассказал, кому клюквенный морс пить нельзя

Клюквенный морс многими россиянами рассматривается как главный зимний напиток, который укрепит иммунитет и насытит организм витаминами. Врач-диетолог Евгений Арзамасцев предупредил, что у него имеются противопоказания и пить его можно далеко не всем.

Клюквенный морс нельзя пить людям с некоторыми заболеваниями из-за высокого риска обострения и ухудшения самочувствия, пишут «Питерские заметки».

Специалист предупредил, что клюквенный морс противопоказан больным гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока. Им не стоит кушать и саму ягоду. 

Клюква, сок из нее и морс недопустимы в рационе людей, у которых в почках образуется песок и камни.

Диетолог напомнил, что ягода способна разрушить зубную эмаль, поэтому желательно здоровым людям после ее употребления в пищу чистить зубы.

Кроме того, качественный клюквенный морс - первый напиток при простуде и гриппе.

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