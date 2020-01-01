Клюква поможет забыть о рецидивах инфекций мочевыводящих путей

Клюква знаменита своими свойствами предотвращать инфицирование мочевыводящих путей. Именно поэтому врачи советуют больным как можно чаще пить клюквенный сок или морс. А ученые недавно выяснили, как именно ягодки ведут борьбу с бактериями.

Оказывается, вещества, которыми богата клюква, обладают антиадгезионными свойствами. То есть, они не убивают бактерии, а препятствуют прилипанию бактериальных клеток к мочевыводящим путям, передает МедикФорум.

Свойства клюквы изучали ученые из Университета Миссисипи и Университета Джорджии на свиньях. В частности, исследователи взяли высушенный порошок клюквы и решили отследить, как он повлияет на адгезию кишечной палочки в свиной моче.

Самкам скармливали ежедневно по 5 граммов клюквы на один килограмм живого веса. При этом испытатели регулярно брали мочу на анализ.

Образцы на антиадгезионную активность были проверены посредством анализа антигемагглютинации эритроцитов человека (A +) с использованием уропатогенной P-фимбрированной E. coli.

В итоге в ходе исследования ученым все же удалось выделить определенное количество арабиноксилоглюканового олигосахарида. Сообщается, что у него имелась такая же структура, как и в содержащихся в клюкве углеводов. Таким образом деятели науки убедились в том, что именно они и ответственны за антиадгезионный эффект после употребления кислых ягодок.