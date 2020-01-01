Эксперты заявили о вреде мытья волос перед сном из-за грибковой инфекции

Эксперты советуют мужчинам и женщинам не мыть волосы незадолго до того, как отойти ко сну. По их словам, от гигиенической процедуры в вечернее время будет только вред, в том числе из-за повышенных рисков развития грибковой инфекции.

Специалисты напомнили, что большинство людей не высушивают волосы, если моют голову перед сном. Между тем влажные локоны в горизонтальном положении имеют повышенную склонность к спутыванию, что в конечном результате приведет к повреждению и выпадению волосков при их последующем расчесывании.

Индийские мастера обратили внимание на еще один негативный момент - постоянное трение мокрых волос о подушку приводит к повреждению тканей головы. И это может стать первым «звоночком» облысения в будущем.

Сон с мокрыми волосами чреват еще и грибковой инфекцией с появлением перхоти и невыносимого зуда - влажная кожа головы и влажная наволочка способствуют размножению грибка Malassezia.

Во время одного из исследований грибной флоры, обнаруженных на мокрых от вымытых волос наволочках, ученые находили от 4 до 16 видов разных грибков. В том числе и Aspergillus fumigatus, распространенный вид грибка, вызывающего тяжелые инфекции у людей с ослабленной иммунной системой.

Индийские специалисты рекомендуют мыть голову днем. Но если все же необходимо освежить волосы вечером, стоит обязательно просушить их феном.



