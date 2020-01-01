Ученые из Гарварда доказали, что есть сырые овощи вредно

Ученые из Университета Гарварда (США) в ходе своего недавнего исследования получили доказательства того, что термически обработанные овощи для организма человека предпочтительнее, нежели свежие. В своей статье, опубликованной на страницах журнала Nature Microbiology, исследователи пишут, что сырые овощи негативно влияют на процессы пищеварения.

Ученые в ходе своего исследования установили, что овощи, не прошедшие термическую обработку, негативно отражаются на работе многих внутренних органов. Особенно опасны они для кишечника, так как буквально уничтожают полезную микрофлору. В частности, бактерии, которые стимулируют пищеварение и укрепляют иммунную систему.

В ходе эксперимента для четырех групп лабораторных грызунов ученые протестировали различные диеты. Грызунам из первой и второй групп скармливали сырое мясо и сырой картофель. Мышки из третьей и четвертой групп питались такими же продуктами, но термически обработанными - перед подачей их отваривали, поджаривали или тушили.

По окончанию эксперимента ученые не нашли разницы между грызунами-сыроедами и мясоедами в одночасье - микрофлора у животных была в порядке. А вот у сыроедов-веганов дела были не очень - их микрофлора была существенно нарушена.

Проанализировав отличия, ученые пришли к выводы, что сырые овощи уничтожают полезные бактерии в кишечнике, а термически обработанные действуют на микрофлору органа пищеварения с точностью до наоборот - положительно.