Названы продукты, которые необходимы организму после новогодних застолий

Сегодня, 14:22

0

Image
Названы продукты, которые необходимы организму после новогодних застолий

В период новогодних праздников многие из нас проводят немало времени за столом. Собираться компаниями в эти дни люди успевают по несколько раз сесть за праздничный стол. И, в итоге, они не только много съедают, но и употребляют больше чем обычно спиртного.
О том, какие продукты помогут восстановиться после новогодних праздников, рассказали эксперты.
Стоит понимать, что даже одно застолье – это нагрузка для организма, поскольку ему приходится больше чем обычно усваивать вредной еды и справляться с поступающим этиловым спиртом.

Избавиться от похмельного синдрома помогает простой витамин C, который, к тому же, еще и укрепляет иммунитет, защищая организм от простудных заболеваний. Как известно, витамин С присутствует в шиповнике, черной смородине, болгарском перце, облепихи и киви.
Важно также поддержать кишечную микрофлору, поэтому следует ввести в рацион продукты с пребиотиками. Это корень цикория, артишоки, бобовые, цельнозерновые, а также бананы, томаты и лук.
Следует также после застолий употреблять продукты с омега-3-ненасыщенныи жирными кислотами. Они присутствуют в морской рыбе, а также в тыквенных и льняных семечках. Получить эти вещества можно также с брюссельской капустой и шпинатом. К тому же, отмечают диетологи, такие продукты поддерживают сердечно-сосудистую систему.
Для улучшения состояния нервной системы следует есть больше цветной капусты, бананов, фисташек и моркови.
Мало кто знает, что побороть похмелье поможет пшенная каша, которая содержит много калия. Этот микроэлемент нормализует давление, а также укрепляет сосуды.
Также важно пить больше чистой воды, которая поможет снять интоксикацию.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Я Здоров»

Лента

Названы продукты, которые необходимы организму после новогодних застолий

Сегодня, 14:22

Свобода дороже: сотрудники "Sputnik Эстония" увольняются

Сегодня, 14:10

Не выбрасывайте крыс, подаренных на Новый год. Они погибнут

Сегодня, 13:43

В Багдаде протестующие попытались взять штурмом американское посольство

Сегодня, 13:16

В войска начали поступать портативные солнечные зарядные устройства

Сегодня, 12:50

51-летняя Валерия оголилась до белья для снимок в клипе «Тысячи историй»

Сегодня, 12:30

Бизнесмену не дали выехать на отдых за границу, предложив погасить долги по зарплате

Сегодня, 12:15

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle