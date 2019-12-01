Названы продукты, которые необходимы организму после новогодних застолий

В период новогодних праздников многие из нас проводят немало времени за столом. Собираться компаниями в эти дни люди успевают по несколько раз сесть за праздничный стол. И, в итоге, они не только много съедают, но и употребляют больше чем обычно спиртного.

О том, какие продукты помогут восстановиться после новогодних праздников, рассказали эксперты.

Стоит понимать, что даже одно застолье – это нагрузка для организма, поскольку ему приходится больше чем обычно усваивать вредной еды и справляться с поступающим этиловым спиртом.

Избавиться от похмельного синдрома помогает простой витамин C, который, к тому же, еще и укрепляет иммунитет, защищая организм от простудных заболеваний. Как известно, витамин С присутствует в шиповнике, черной смородине, болгарском перце, облепихи и киви.

Важно также поддержать кишечную микрофлору, поэтому следует ввести в рацион продукты с пребиотиками. Это корень цикория, артишоки, бобовые, цельнозерновые, а также бананы, томаты и лук.

Следует также после застолий употреблять продукты с омега-3-ненасыщенныи жирными кислотами. Они присутствуют в морской рыбе, а также в тыквенных и льняных семечках. Получить эти вещества можно также с брюссельской капустой и шпинатом. К тому же, отмечают диетологи, такие продукты поддерживают сердечно-сосудистую систему.

Для улучшения состояния нервной системы следует есть больше цветной капусты, бананов, фисташек и моркови.

Мало кто знает, что побороть похмелье поможет пшенная каша, которая содержит много калия. Этот микроэлемент нормализует давление, а также укрепляет сосуды.

Также важно пить больше чистой воды, которая поможет снять интоксикацию.