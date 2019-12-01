Врачи назвали самые коварные новогодние продукты

Сегодня, 10:30

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Врачи назвали самые коварные новогодние продукты

Специалисты напомнили о рисках переедания в новогоднюю ночь. За праздничным столом они рекомендуют соблюдать принцип умеренности - тогда не будет ни проблем со здоровьем, ни лишнего веса. Не стоит увлекаться и некоторыми продуктами.

Эксперты напоминают, что шампанским лучше не увлекаться - бокальчик-другой под бой курантов и достаточно. Углекислый газ увеличивает всасывание алкоголя, поэтому опьянеть можно очень быстро. Этот напиток повышает кислотность желудка, поэтому категорически противопоказано больным язвой и гастритом.

«Оптимально - выпить один бокал шампанского под бой курантов и продолжить празднование уже другими напитками»,  -цитирует «Комсомольская правда» слова профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, врача-гастроэнтеролога Алексея Буеверова.

Медики в этом мнении придерживаются прижившейся в народе классики: «Нельзя понижать градус». Врачи тем, кто отдает предпочтение вину, советуют пить только его. Те, кто предпочитает водку, могут обойтись без такой классики, как шампанское, и начать отмечать Новый год с нее. Считается, что это алкоголь с нейтральным вкусом, который в умеренных количествах может простимулировать пищеварение.

Традиционные новогодние салаты можно заправить майонезом, считают некоторые диетологи. Главное, соуса должно быть немного. Не стоит заменять майонез оливковым маслом тем, кто худеет. В 100 граммах продукта примерно на 150-200 калорий больше, чем в сливочном масле.

Декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ Александр Мелерзанов советует во время новогоднего застолья отказаться от копченостей, кушать медленно и не торопиться попробовать или съесть все сразу. Начинать следует с растительных блюд, постепенно переходить к животным.

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