Врач озвучил симптомы, свойственные почти всем типам рака

Сегодня, 10:32

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Врач озвучил симптомы, свойственные почти всем типам рака

Следить за здоровьем важно каждому, поэтому все должны знать симптомы, с которыми следует тут же обращаться к врачу.
Врач-онколог объяснил, какие первичные симптомы онкологических заболеваний распространены и о них важно знать всем.

Одним из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости. Речь идет об усталости, которая сопровождает человека постоянно, даже при отсутствии физических нагрузок. Если утром человек просыпается бодрым, но потом происходит упадок сил, то это должно насторожить.
Еще один симптом онкологии – резкое и внезапное похудение. Если человек резко сбросил вес, но при этом его рацион не менялся, и физических нагрузок не стало больше, то тоже важно обратиться к врачу.
При вышеуказанных симптомах бежать к онкологу сразу нет смысла. В любом случае для начала следует посетить терапевта. Он сможет, при необходимости, подсказать, к какому узкому специалисту необходимо обращаться, поскольку многие болезни имеют схожие симптомы.

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