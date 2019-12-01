Эксперты назвали 5 быстрых способов устранения неприятного запаха изо рта

Вчера, 22:53

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Эксперты назвали 5 быстрых способов устранения неприятного запаха изо рта

Эксперты из Египта привели пять быстрых способов устранения неприятного запаха изо рта. Совет особенно актуален сейчас, когда наступает череда новогодних праздников и приходится не только принимать гостей, но и самим ходить.

Неприятный запах изо рта может появиться в силу разных причин. Самые распространенные из них - вредные привычки, неправильная гигиена ротовой полости, налет на корне языка, а также употребление определенных продуктов или серьезные заболевания органов ЖКТ.

Египетские специалисты советуют носить с собой на случай появления неприятного запаха изо рта морковку или яблочко. Достаточно пожевать плоды, как дыхание станет свежим.

В случае, если неприятный запах появился вследствие употребления алкоголя, поможет зеленый чай, пишут «Актуальные новости». Напиток бодрит и выводит токсины из организма, тем самым уменьшая проявления неприятного явления, связанного с запахом.

Если есть возможность, стоит прополоскать рот водой с добавлением яблочного уксуса. Это прекрасный природный антисептик, который убирает запах.

Еще одно действенное средство можно приготовить в домашних условиях - для этого следует одну столовую ложку соли смешать с двумя лимонного сока, разбавив водой.

При появлении неприятного запаха после алкогольного возлияния поможет и йогурт - он поддержит также здоровье пищеварительной системы, поэтому тошнота пройдет быстрее.

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