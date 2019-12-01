Диетолог рассказала, чем заменить вредные блюда на Новый год

Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, какие ингредиенты надо заменить в любимых салатах, чтобы они были не такими вредными для здоровья. Также она поделилась рекомендациями, которые придутся кстати хозяйкам при оформлении новогоднего стола яствами.

Эксперт считает, что вредные продукты на более полезные заменить не так уж и сложно. Например, вместо майонеза можно использовать йогурт, сметану или оливковое масло. Если вкус этих продуктов не устраивает, то можно применить в салатах и майонез - не покупной, домашний.

Дианова уверена, что разумно отказаться во время новогоднего застолья от множества салатов с майонезом. Это позволит избежать многочисленных проблем со здоровьем. Один многокомпонентный майонезный салат все же можно оставить на столе - это может быть традиционное оливье или селедка под шубой.

В любом случае, не стоит забывать о том, что блюдо не относится к полезным, поэтому употреблять его следует в ограниченном количестве, как бы вы его не обожали.

По словам диетолога, в новогоднюю ночь также стоит отказаться от круп и крахмалосодержащих продуктов. Отличным гарниром станут запеченные овощи или овощи, приготовленные на пару.

Много зелени и свежих овощей на новогоднем столе 2020 также приветствуется, а вот от соления и маринады на новогодний стол лучше не ставить - они задерживают жидкость и способствуют отекам.

Алкоголь и жирные продукты следует употреблять в умеренном количестве, так как они повышают нагрузку на печень.