Диетолог рассказала, кому нельзя есть шпроты

Шпроты - такое же новогоднее лакомство, как бутерброды с красной икоркой, традиционные салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой». Но диетологи скептически относятся к этому продукту и считают вредным «в квадрате».

Как пояснила Елена Соломатина в интервью «Аргументам и Фактам», остерегаться такой закуски стоит всем. Дело в том, что в шпротах очень много соли. Она задерживает жидкость, повышает артериальное давление. В результате могут отекать сосуды и нарушиться обмен веществ.

Шпроты являются вредным продуктом еще и потому, что при копчении выделяется бензапирен, который является канцерогеном.

Диетолог настоятельно советует отказаться от этого продукта за новогодним столом всем людям, у которых имеются хронические заболевания печени, желчного пузыря или других органов ЖКТ.

Соломатина также рекомендует забыть о шпротах людям с лишним весом. Всем остальным желательно ограничиться одним-двумя бутербродами с этой мелкой рыбкой - какой бы вкусной она не казалась, не стоит забывать о том, что это вредная еда.

Ранее «Что происходит» приводил точку зрения другого диетолога. Марият Мухина заявила, что в маленькой баночке шпротов содержится столько же канцерогенов, сколько в пачке сигарет «Прима» без фильтра.