Ученые назвали продукты, которые могут привести к слепоте

Сегодня, 11:33

Виталий Фетисов

0

Image
Ученые назвали продукты, которые могут привести к слепоте

Американские офтальмологи рассказали, какие факторы влияют на наше зрение. Как выяснилось, есть продукты, количество которых в рационе стоит ограничить.

Так, например, избыток жирной пищи и красного мяса может привести к слепоте. Офтальмологи уверены, что такая еда вредит сосудам, и прежде всего страдают крошечные сосуды глаз.
Если злоупотреблять такими продуктами, то в клетках глаз возникают воспаления и окислительный стресс, что чревато развитием макулодистрофием сетчатки.

К такому выводу эксперты пришли после проведения эксперимента, который длился 20 лет. В ходе исследования были изучены изменения в состоянии здоровья 1,3 тысячи пожилых людей.

К концу исследования такое заболевание, как макулодистрофия, было выявлено у 144 участников. Как заключили специалисты, риск развития возрастной макулодистрофии увеличился втрое у людей, в рацион которых входили жирные молочные продукты и мясо.

Специалисты Школы общественного здравоохранения Буффало также подчеркивают, что возникновению макулодистрофии сетчатки способствуют курение и генетика, но, как утверждают эксперты, питание может сыграть злую шутку с нашим зрением.

В этой связи медики советуют налегать на рыбу, свежие овощи и фрукты.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Я Здоров»

Лента

В Ленобласти молодой парень изнасиловал на улице пожилую женщину

Сегодня, 16:05

Представители ЛНР завершили обмен пленными с Киевом

Сегодня, 15:20

В Подмосковье от взрыва петарды скончался мужчина

Сегодня, 14:43

В Москве застрявшего в мусоропроводе мужчину пришлось вызволять спасателям

Сегодня, 14:00

В Сети продемонстрировали, какой может быть новая Lada Niva

Сегодня, 13:56

Иранские военные пообещали уничтожать всё, что шпионит за совместными учениями с РФ

Сегодня, 13:28

Внуки президента Эстонии ходят в русскоязычный детский сад

Сегодня, 12:48

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle