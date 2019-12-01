Ученые назвали продукты, которые могут привести к слепоте

Американские офтальмологи рассказали, какие факторы влияют на наше зрение. Как выяснилось, есть продукты, количество которых в рационе стоит ограничить.

Так, например, избыток жирной пищи и красного мяса может привести к слепоте. Офтальмологи уверены, что такая еда вредит сосудам, и прежде всего страдают крошечные сосуды глаз.

Если злоупотреблять такими продуктами, то в клетках глаз возникают воспаления и окислительный стресс, что чревато развитием макулодистрофием сетчатки.

К такому выводу эксперты пришли после проведения эксперимента, который длился 20 лет. В ходе исследования были изучены изменения в состоянии здоровья 1,3 тысячи пожилых людей.

К концу исследования такое заболевание, как макулодистрофия, было выявлено у 144 участников. Как заключили специалисты, риск развития возрастной макулодистрофии увеличился втрое у людей, в рацион которых входили жирные молочные продукты и мясо.

Специалисты Школы общественного здравоохранения Буффало также подчеркивают, что возникновению макулодистрофии сетчатки способствуют курение и генетика, но, как утверждают эксперты, питание может сыграть злую шутку с нашим зрением.

В этой связи медики советуют налегать на рыбу, свежие овощи и фрукты.