6 действий, которые помогут защититься от рака

Защититься на 100 процентов от рака невозможно, но в 40 процентах случаев его можно предотвратить, скорректировав образ жизни и рацион. В этом убеждены специалисты фундации Cancer Research UK, передает «МедикФорум».

Один из главных факторов риска рака - ожирение. Всем, кто наел себе лишние килограммы, стоит задуматься о похудении. А тем, кому поставили диагноз «ожирение» - в первую очередь.

В данный момент ученые связывают ожирение с развитием рака молочной железы, матки, печени, простаты и поджелудочной железы. Профессор пропаганды здорового образа жизни в Университете Стерлинга Линда Баулд полагает, что даже незначительная потеря веса снижает риски онкологии.

Врачи уверены, что от традиционного вечернего алкоголя (а многие любят после работы выпить немного для успокоения) стоит обязательно отказаться. Со спиртным ученые связывают 7 видов рака, в том числе рак груди, печени, кишечника, рта и горла, желудка.

Аспирин в очень низких дозах может помочь снизить риски развития колоректального рака.

В 2017 году Целевая группа по профилактической службе США рекомендовала принимать это лекарство людям пожилым - в возрасте от 50 до 59 лет в особенности.

Потребление красного и переработанного мяса в больших количествах может привести к развитию рака желудка или кишечника. Посему надо соблюдать умеренность и съедать ежедневно не более 70 граммов.

Стоит отказаться от жареного мяса, шашлыка - из-за дыма оно может содержать канцерогены, которые и провоцируют рак. Мясо лучше запекать, но при этом важно его правильно мариновать - защититься от рака помогут такие травы (в маринаде) как розмарин, орегано, тимьян, базилик.

Также медики советуют кушать как можно больше продуктов с клетчаткой и больше двигаться.