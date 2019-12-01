Названы основные симптомы рака спинного мозга

Сегодня, 14:55

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Названы основные симптомы рака спинного мозга

Рак спинного мозга - одно из самых опасных заболеваний, которое по мере прогрессирования полностью поражает центральную нервную систему. От него никто не застрахован, но онкологи, проанализировав статистику, говорят о том, что риски увеличиваются с возрастом и не привязаны к полу. Злокачественные новообразования одинаково часто поражают как мужчин, так и женщин.

На первых стадиях рак спинного мозга, как и большинство онкологических болезней, развивается бессимптомно. Отсутствуют как внутренний дискомфорт, так и внешний.

Но потом рак начинает давать о себе знать. В числе первых признаков, которые могут указывать на недуг, могут быть боли в спине или припухлость на пораженном раком участке тела.

К распространенным симптомам относятся также слабость и спазмированные мышцы, боли в ногах и руках, ощущение холода. Также у больных могут возникнуть трудности при ходьбе.

Врачи обращают внимание на то, что боли при раке спинного мозга не лечатся обезболивающими - облегчение после их приема не наступает. Более того, в положении лежа они могут усиливаться.

О болезни могут предупреждать также холодная и липкая кожа, а также парестезии - это ощущение жжения либо покалывания в конечностях. При появлении одного или нескольких симптомов надо не затягивать с обследованием, чтобы исключить развитие страшного недуга.


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