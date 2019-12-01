Медики из США поделились 9 советами для сохранения здоровья ушей

Слух - это одно из пяти важнейших внешних чувств, благодаря которому человек воспринимает звуки и держит связь с окружающим миром. Поэтому важно заботиться о здоровье ушей. Начать надо хотя бы с ношения головных уборов зимой, ведь банальное переохлаждение может спровоцировать отиты. О том, что еще человек может сделать для сохранения здоровья ушей, рассказали американские медики.

Для защиты ушей медики советуют использовать беруши в местах с повышенным уровнем шума. Например, на производстве и на концертах. Существуют такие виды берушей, которые позволяют слушать музыку в комфортном режиме, без потери качества и слуха.

Любителям активного образа жизни, которым приходится общаться с большим количеством людей, необходимо устраивать себе периоды тишины. Исследования показали, что ушам необходимо 16 часов, чтобы отойти от громких и раздражающих звуков.

Американские специалисты также не советуют прибегать к ватным тампонам для чистки ушей, поскольку они удаляют защитную ушную серу. Желательно использовать чистое влажное полотенце либо специальный раствор.

Нестероидные противовоспалительные препараты и некоторые другие лекарства могут вызвать некоторую потерю слуха, поэтому перед их приемом необходима консультация с доктором, пишут «Актуальные новости».

Затычки для ушей стоит использовать при посещении бассейна - чтобы в ушной канал не смогли проникнуть болезнетворные бактерии.

Ходьба, бег трусцой или езда на велосипеде улучшает циркуляцию крови, в том числе увеличивает и приток к ушам - такие виды физических нагрузок приветствуются.

Последний совет американских врачей - избегать стрессов и ежегодно проверять свой слух в больнице.