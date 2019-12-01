Раскрыт способ проверить здоровье печени за 40 секунд

Здоровье печени можно проверить в домашних условиях всего за 40 минут. Эксперты советуют пройти «Тест Связи Чисел», который можно легко найти в интернете.

Печень - один из самых молчаливых органов человека. Из-за отсутствия нервных окончаний она не болит, хотя и болеет. Печень - орган ЖКТ, поэтому когда она страдает, в процесс вовлекаются желудок, кишечник, поджелудочная железа, желчный пузырь. Вот тогда появляются характерные боли или тяжесть в правом подреберье. Но «дают» болевой синдром желчный пузырь либо поджелудочная железа - впрочем, врач выпишет комплексное лечение, направленное на поддержку всех этих органов.

Проверить здоровье печени по присутствующей симптоматике можно посредством онлайн-теста на просторах сети либо на специальном сайте тестпечени.рф - там пользователю предложат пройти так называемый "Тест Связи Чисел".

Суть его в том, чтобы за 40 секунд успеть сложить все числа от 1 до 25. По скорости реакции алгоритм определяет, присутствуют ли в печени какие-то изменения. Например, система так условно определяет содержание аммиака. При его высокой концентрации скорость реакции замедляется. Человек чувствует себя усталым, жалуется на быструю утомляемость.

Чувствительность этого теста в диагностике печеночных нарушений составляет порядка 70-80 процентов, пишет «Правда.Ру». Но если беспокоит горечь во рту, боли в правом подреберье, тошнота, пожелтела кожа и начал выпирать живот, визит к врачу-гастроэнтерологу в этих случаях обязателен.