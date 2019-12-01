Врач рассказала, о чем предупреждают постоянно холодные руки и ноги

Сегодня, 17:52

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Врач рассказала, о чем предупреждают постоянно холодные руки и ноги

Многие люди часто жалуются на то, что у них постоянно холодные руки и ноги, даже в жару. Но при этом обращаться к врачам не спешат, считают, что это такая особенность организма. Врач Галина Александрова все же рекомендует не игнорировать симптом, так как он может говорить о наличии серьезных заболеваний.

По словам Александровой, слабая терморегуляция тела часто присуща женщинам из-за постоянного изменения гормонального фона, пожилым людям - у них замедляются все процессы в организме, в том числе теплообмен. Чувствительны к колебаниям температуры и младенцы до одного года.

Врач говорит, что постоянно холодные руки и ноги могут быть у девушек, которые сидят на жесткой диете. Довольно часто такое явление наблюдается в случае нарушения кровообращения и спазмирования сосудов. Это возможно из-за стресса или ношения тесной одежды.

Холодные руки сигналят и об опасных состояниях. Например, о вегето-сосудистой дистонии - в этом случае возможно также головокружение и учащенное сердцебиение. Указывают они и на железодефицитную анемию - из-за нехватки гемоглобина ткани могут испытывать кислородное голодание, вследствие чего выработка тепла снижается.

Постоянно холодные руки могут быть признаком гипотиреоза (недостаток гормонов щитовидной железы), артериальной гипотензии (холодные руки и ноги, повышенное потоотделение, слабость, пониженная температура тела), облитерирующего эндартериита (это нарушение проходимости сосудов нижних конечностей), а также сахарного диабета. Медик рассказала, что в последнем случае нарушается кровообращение сначала в капиллярах, а потом и в крупных сосудах. Ноги поражаются чаще, вплоть до развития «диабетической стопы». ⠀ 

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