Медики назвали напиток, который укрепит иммунитет и защитит от рака

Зарубежные медики рассказали, какой напиток поможет существенно укрепить иммунитет, а также улучшит состояние кожи, волос, ногтей. Это морковный сок с добавлением имбиря.

Имбирь и морковь содержат много нутриентов, они богаты витаминами А и С, бета-каротином. Все эти вещества работают на укрепление иммунитета, так как буквально оздоравливают кровяные клетки иммунной системы, образующиеся из стволовых клеток костного мозга.

Многим на вкус напиток может не понравиться, но врачи советуют пить его по стакану каждый день хотя бы по той причине, что кроме укрепления иммунитета он защищает и от рака, отмечает Тhehealthsite.

Витамин А, который он содержит, предотвращает развитие риск рака молочной железы и желудка. Гингерол, химический компонент имбиря, подавляет развитие злокачественных новообразований яичников, как следует из исследования, результаты которого приводит Европейский журнал фармакологии. Ученые также считают, что гингерол способен предотвратить рак прямой кишки.

Витамин Е, с другой стороны, защищает кожу от ультрафиолетовых лучей и предотвращает развитие меланомы.

Приготовить имбирно-морковный сок не составит труда - на этой уйдет не более 10 минут. Потребуется 8 морковок, 8 апельсинов и три корешка имбиря. Все это следует пропустить через соковыжималку и разлить в красивые бокалы.