Медики назвали продукты, которые избавят от ломкости ногтей

Многие современные девушки мечтают о красивых длинных и крепких ногтях, но они совершенно не радуют - становятся хрупкими, ломаются и расслаиваются. Вот и приходится барышням бегать в салоны красоты. Однако наращенные ногти - это не выход, так как они совершенно не способствуют укреплению своей ногтевой пластины.

Медики рекомендуют девушкам, которые мечтают о крепких ногтях, решать проблему «изнутри» - введением в рацион определенных продуктов. Ведь зачастую это сигнал организма о том, что ему не хватает важных минералов и витаминов.

Врачи советуют для укрепления ногтей включить в свой рацион кунжут - особенно хорош он в салатах. Семена - кладезь кальция. Например, в 100 граммах кунжута содержится суточная норма этого микроэлемента. Кроме того, в этих удивительных семечках также содержится кальций, селен, цинк, железо, фосфор, медь, хлор, а также витамины группы В, С, Е, К.

Летом стоит пытаться есть как можно больше малины - ягодка богата кремнием. Если есть возможность, стоит чаще радовать себя кокосами - молоком или стружкой. Этот орех восполняет недостаток селена, а также богат железом и цинком, витаминами С и Е.

Этот элемент, а также серу, можно получить, употребляя белые грибы. Дефицит серы хорошо восполняют и твердые сыры - их следует кушать хоты бы трижды в неделю.

Много цинка в составе черники позволяет не только поддерживать зрение, но и укреплять ногти. Хорошим перекусом для девушек, мечтающих о красоте ногтей, могут стать тыквенные семечки - в них много кальция, магния и железа - тех элементов, которые необходимы ноготкам.