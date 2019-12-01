Врачи назвали норму физической активности для предотвращения рака

Онкологи, рассказывая о том, что нужно делать, чтобы снизить риск развития рака, всегда советуют вести активный образ жизни.

Ученые из Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения рассказали, сколько нужно заниматься спортом, чтобы защититься от семи видов рака.

В рамках исследования ученые проанализировали результаты нескольких серьезных работ с участием более 750 тысяч добровольцев. Глава эпидемиологических исследований Американского онкологического общества Альпа Пателя, комментируя полученные данные, отметил, что рекомендации по физической активности касаются по большей части снижения риска развития сердечных недугов и диабета справедливы и касательно профилактики рака.

Регулярные физические нагрузки снижают риск развития рака толстой кишки у мужчин, рака молочной железы у женщин, рака эндометрии, почек, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы.

Онкологи рекомендуют заниматься спортом 2,5-5 часов в неделю при умеренных нагрузка. При интенсивных нагрузках можно сократить время занятий до 1,5 часов в неделю.