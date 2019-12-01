Борьба с повышенным холестерином может спровоцировать остеопороз

Снижение уровня холестерина может спровоцировать остеопороз.

Об этом рассказали ученые из Венского медицинского университета. Они провели исследование, которое доказало, что препараты для снижения холестерина имеют серьезный побочный эффект.

По словам ученых, статины сейчас принимают миллионы людей. Поэтому крайне важно выяснить, действительно ли они не вредят здоровью. Исследование, которое провели ученые, показало, что у статинов есть серьезные побочные эффекты.

Эксперты проанализировали медицинские данные около 7,5 миллионов человек за 2006-2007 года. Анализ этой информации показал, что прием статинов повышает риск развития остеопороза.

Допустимая доза, при которой побочный эффект минимальный – 10 миллиграмм в сутки. Если же доза препарата выше, то вероятность остеопороза резко растет.

Исследователи отмечают, что после менопаузы у женщин риск развития проблем с костями выше, чем у мужчин их возраста. Это объясняется тем, что с возрастом у женщин уменьшается выработка эстрогена. Поэтому крайне важно женщинам употреблять статины исключительно в соответствии с рекомендациями врача.

Тем, кто принимает статины, следует регулярно обследоваться, а при любых проблемах не тянуть и сразу же обращаться к врачу.