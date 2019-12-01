Ученые выяснили, что овсянка на завтрак снизит риск инсульта

Ученые из Орхусского университета (Дания) в ходе своего недавнего исследования выяснили, как влияет на организм регулярное употребление овсяной каши. Оказывается, продукт благотворно воздействует не только на процесс пищеварения и органы ЖКТ, но и снижает риск развития инсульта на пять процентов.

Исследование длилось 13 лет. В течение этого времени научные специалисты наблюдали за 55 тысячами добровольцев в возрасте 55 лет и старше. Перед началом эксперимента ни у одного из них в анамнезе не было инсульта. На старте исследования подопытные были разделены на две группы. Участники, которые входили в состав первой, хотя бы раз в неделю на завтрак кушали кашу из овсяной крупы.

Люди, входящие в группу №2, свой рацион не корректировали и питались, как обычно.

После окончания эксперимента полученные данные датские ученые обобщили и проанализировали, выявив определенную закономерность. Оказалось, что у лиц, евших овсянку, риск инсульта был снижен на 5 процентов. Исследователи подчеркнули, что для того, чтобы каша возымела такое профилактическое воздействие, ее необходимо кушать на регулярной основе - хотя бы пару раз в неделю, желательно на завтрак.

Благотворное воздействие каши объясняется тем, что она уменьшает уровень холестерина в крови, а это в свою очередь сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.

Ученые при этом советуют не забывать, что правильное питание - это еще не вся профилактика инфарктов и инсультов. Ключевое значение имеют также полный отказ от вредных привычек и правильно подобранные физические нагрузки.