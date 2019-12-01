Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем

В новогодние праздники даже многие из тех, кто обычно не пьет спиртное, позволяет себе алкоголь.

Но, тем не менее, стоит учитывать, что алкоголь нельзя смешивать со многими лекарствами. Токсиколог Алексей Водовозов объяснил, с какими лекарствами категорически нельзя употреблять спиртное, поскольку это может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

Так, от спиртного, независимо от того, что за праздник отмечается, следует отказаться всем, кто принимает лекарства, которые приходится употреблять постоянно, в том числе и препараты от гипертонии. Не рекомендуется сочетать алкоголь со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).

Лучше все же не пить спиртное, если приходится принимать релаксанты скелетных мышц, инсулин и сахароснижающие препараты, а также статины. Нельзя категорически пить спиртное, если приходится принимать нейролептики.

«Этанол обладает как прямыми, так и побочными фармакологическими эффектами. Он способен либо потенцировать, либо ингибировать выраженность эффектов большого числа лекарств», - подчеркнул Водовозов.

Не стоит пить алкоголь если приходится принимать антибиотики. Доказано, что некоторые антибиотики в сочетании со спиртным могут блокировать один из ферментов в цепи переработки этанола. В таком случае, даже если выпить немного спиртного, все равно человек будет испытывать сильное похмелье, пишет КП.

Особо внимательно должны следить за потреблением спиртных напитков люди, которые принимают варфарин. Этот препарат назначают для профилактики образования тромбов, после инфаркта миокарда, чтобы избежать повторных сердечно-сосудистых катастроф, при фибрилляции предсердий. Если же препарат в организме попадает под действие спиртного, то в разы возрастает риск кровотечения, которое, к тому же, будет сложно остановить.