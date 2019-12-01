Эксперты развенчали популярные мифы о мясе

О пользе и вреде мяса в последнее время не говорит только ленивый. Притом, последние исследования довольно противоречивы. Вначале ученые заявляли, что мясо, особенно красное, лучше есть в небольших количествах, поскольку продукт способен спровоцировать развитие злокачественных опухолей. Потом было проведено еще несколько исследований. Как результат - мясо было «реабилитировано». Месяц назад ученые заявили, что нет ни одного доказательства того, что продукт может спровоцировать рак.

Эксперты проанализировали всю информацию, которая имеется на данный момент, и развенчали самые распространенные мифы, связанные с этим продуктом.

Некоторые считают, что искусственное мясо (на растительной основе) - здоровая альтернатива. Его подают в известных ресторанах быстрого питания, появилось оно и в российских магазинах.

Утверждать, что такое мясо полезнее натурального аналога, нельзя. Эксперты объясняют, что в процессе производства такого продукта используется очень много соли и вкусовых добавок, которые для организма опасны.

Еще один миф - полезно только постное мясо, так как в нем мало жиров и холестерина. Ученые пока не нашли значимой разницы в состоянии здоровья людей, которые употребляют в пищу постное или диетическое мясо, пишут Кубанские новости.

Все, кто отказываются от мяса, становятся более здоровыми - такой миф распространяется приверженцами ЗОЖ. Но это неправда - в продукте содержится много животных белков и соединений, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека.

Лучше отказаться от сладостей и переработанного мяса.