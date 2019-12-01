Эксперты назвали природные средства от камней в почках

Сегодня, 10:34

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Эксперты назвали природные средства от камней в почках

Почечнокаменная болезнь развивается на фоне повышения уровня минералов и солей в моче человека. Крошечные песчинки могут слипаться и образовывать конкременты, которые часто называют камнями. Они попадают в мочевыводящие пути, вызывая дискомфорт и боль. Наиболее острая боль ощущается, когда камень начинает двигаться вниз по мочеточникам.
Чтобы снизить вероятность образования камней в почках достаточно соблюдать некоторые рекомендации по питанию. В частности, важно пить достаточное количество жидкости. Вода помогает не только выводить токсины, но и легко перемещать камни и песок через мочевыводящие пути.
Существуют также продукты, которые предотвращают образование камней в почках.

Одним из таких продуктов является базилик. Хотя эта зелень имеет специфический вкус и не все ее любят, она очень полезна. Базилик затрудняет формирование камней в почках, поскольку он содержит уксусную кислоту, которая помогает стабилизировать уровень мочевой кислоты и мягко растворяет камни. Поэтому его обязательно необходимо употреблять тем, у кого уже были почечные колики. Базилик можно добавлять в салаты, супы и основные блюда.
Для профилактики образования камней следует употреблять витграсс. Витграсс – это сок из пророщенных зерен пшеницы. В нем содержится много антиоксидантов и соединений, которые увеличивают выработку мочи и позволяют почечным камням проходить легче, уменьшая при этом риск их образования.
Снижает вероятность образования камней в почках сок лимона. Доказано, что в соке лимона присутствует органическое соединение, которое препятствует отложениям кальция и формированию конкрементов.
Тем, у кого уже были камни в почках, обязательно следует включить в рацион оливковое масло. Оно оказывает обволакивающее и смазывающее воздействие на мочевыводящие пути, тем самым облегчая прохождение образовавшихся песчинок.

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