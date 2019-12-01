Американские медики развенчали 5 распространенных мифов о раке

До сих пор ученым не удалось разработать методики, которая бы позволяла пациентам с онкологией навсегда избавиться от этого заболевания. Ежегодно врачи диагностируют десятки тысяч новых случаев рака и сейчас это вторая по уровню смертности болезнь в мире после сердечно-сосудистых недугов.

Несмотря на то, что об онкологических заболеваниях СМИ рассказывают много, уделяя внимание в том числе исследованиям по профилактике рака, до сих пор в обществе об этом заболевании ходит много мифов. Американские онкологи решили развенчать самые распространенные мифы о раке.

Миф первый: потребление сахара ускоряет развитие рака

До сих пор ученым не удалось получить убедительных доказательств того, что раковым клеткам необходима глюкоза, которую человек получает со сладкой пищей. Если ранее врачи советовали онкобольным отказаться от сахара и сладостей, то сейчас они уже не так настаивают на этом, поскольку не доказано, что мутировавшие клетки питаются сахаром.

Миф второй: молочные продукты повышают риск онкологии молочной железы

Мнение о том, что гормоны, содержащиеся в молоке и сыре, увеличивают риск развития рака груди, не имеет научных подтверждений. При этом ряд исследований, которые прошли недавно, не показали наличие связи между потреблением молочных продуктов и развитием рака груди.

Миф третий: искусственные подсластители вызывают рак

С 1970-х существует миф о том, что искусственные подсластители могут вызывать рак. Лабораторные опыты показали, что у грызунов действительно аспартам провоцирует онкологию. А вот эксперимент на добровольцах показал, что на людей аспартам так не влияет, как и другие искусственные подсластители.

Миф четвертый: излучение мобильного телефона может вызвать рак

Вряд ли кто-то не слышал, что электромагнитное излучение мобильных телефонов может спровоцировать онкологию. Но здесь, как отмечают американские медики, важно улавливать разницу между высокочастотным рентгеновским излучением, которое на самом деле может спровоцировать онкологию, и низкочастотным – от мобильных и смартфонов. Поэтому прямой связи между раком и использованием мобильного телефона ученые еще не нашли.

Миф пятый: вес не имеет никакого отношения к раку

Миф о том, что вес не влияет на риск развития онкологии ошибочен. Немало исследований доказывают, что рак может возникать на фоне увеличения веса. Уже доказано, что у взрослых около 3,6% случаев рака связаны с лишним весом.