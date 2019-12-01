Ученые рассказали о пользе апельсиновой кожуры для сердца

Сегодня, 16:38

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Ученые рассказали о пользе апельсиновой кожуры для сердца

Американские ученые выявили благотворное воздействие апельсиновой кожуры на кишечник и сердце человека в ходе впечатляющего исследования, первый этап которого подошел к концу. О промежуточных результатах работы рассказало издание Health.news.

Кишечная микробиота играет одну из ключевых ролей в поддержании здоровья сердца и препятствует развитию сердечно-сосудистых недугов. Исследования показало, что когда организму приходится расщеплять холин и карнитин - вещества, которые содержатся в жирном мясе, молоке и молочных продуктах, а также в яичных желтках - он вырабатывает N-оксид триметиламина (TMAO).

Именно ТМАО, когда его концентрация становится большой, может быть катализатором развития сердечно-сосудистых хворей. В ходе первого этапа нового исследования ученые выяснили, что вещества, которые есть в апельсиновой корке, препятствуют продуцированию триметиламина и, таким образом, защищают от атеросклероза и заболеваний сердца.

В ходе эксперимента на лабораторных грызунах они удостоверились в этом наглядно. Мышкам из одной группы вместе с основной пищей скармливали апельсиновую цедру. 

В результате выяснилось, что состав бактерий в их кишечниках за счет снижения уровня ТМАО улучшился.

Исследование продолжается и ученые намерены доказать, что шкурка апельсина, которую большинство людей выбрасывают, может защитить также от морщин, рака и аллергии.

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