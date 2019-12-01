Медики рассказали, чем чаще всего травятся россияне

В 2019 году по сравнению с годом предыдущим количество отравлений в России увеличилось на 7 процентов. Врачи скорой помощи рассказали в интервью изданию NEWS.ru, чем чаще всего травятся граждане. Как оказалось, в списке не только некачественные продукты, но также алкоголь и медикаменты.

Анестезиолог-реаниматолог бригады скорой помощи Михаил Николаев поведал, что жители России начали все чаще увлекаться приемом медикаментов, которые либо назначают себе сами и при этом не придерживаются рекомендуемых дозировок.

Второе место по количеству отравлений, что довольно странно, занимает бытовая «химия». Это всевозможные бальзамы для мытья посуды, жидкости для чистки ванн, зеркал и так далее. Как правило, выпиваются они случайно. Причем, не только детьми, но и взрослыми. В качестве наглядного примера можно привести историю, которая произошла с продюсером Бари Алибасовым. Он перепутал жидкость для чистки труб с соком.

Примерно десять раз в году медики сталкиваются с отравлениями беленой, которую также употребляют случайно.

Ритм современной жизни приводит к тому, что женщины начали меньше готовить домашнюю еду - все чаще они покупают еду готовую в специальных отделах супермаркетов. Случаи отравления подобной пищей также участились. Врач скорой помощи Григорий Бобинов объясняет это тем, что готовятся такие блюда из продуктов, срок реализации которых истекает. Медик советует с крайне осторожностью употреблять такие блюда, а в случае рвоты и диареи сразу же вызывать врачей.