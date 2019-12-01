Врачи рассказали, почему куриные яйца нужно обязательно мыть

Российские медики доходчиво объяснили россиянам, почему глазунья может быть опаснее яиц вкрутую и почему куриные яйца в обязательном порядке стоит мыть. Все дело в том, что они содержат сальмонеллу, возбудителя смертельно опасной болезни, которая начинается как банальная кишечная инфекция.
Заражение, по словам инфекционистов, происходит именно через сырые или недоготовленные яйца. Поэтому каждый человек о своем здоровье и здоровье своей семьи должен заботиться.
Все яйца непосредственно перед готовкой необходимо тщательно промыть и только потом приступать к приготовлению блюда. Нельзя мыть их перед тем, как отправить в лоток холодильника, поскольку так можно нарушить целостность скорлупы и сальмонелла может проникнуть внутрь яйца.
Медики советуют яйца обжаривать с двух сторон или варить вкрутую. Диетолог-эндокринолог Наталья Сорокина просит обратить внимание на то, что сальмонелла является термически устойчивой бактерией, поэтому в идеале яйцо должно вариться не менее 10-15 минут.
Глазуньи, омлеты и популярные нынче коктейли на желтках в плане заражения сальмонеллой могут быть опасными.
Комментировать