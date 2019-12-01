Озвучены три «золотых правила» для оздоровления кишечника

Следить за здоровьем важно всегда и для этого следует соблюдать определенные правила в питании.

Медицинский эксперт из Австралии Карла Оутс рассказала, что следует делать, чтобы кишечник оставался здоровым.

Важно знать, что состояние кишечника человека непосредственно связано с его психическим здоровьем, состоянием кожи, пищеварительной и иммунной систем. Поэтому крайне важно, чтобы кишечник всегда был здоровым.

Существует три правила, соблюдая которые можно не только поддерживать свою пищеварительную систему в здоровом состоянии, но и избавиться от некоторых проблем с кишечником.

В меню должно быть минимум сахара и переработанной пищи. Доказано, что продукты глубокой обработки и рафинированный сахар ухудшают микрофлору кишечника и приводят к постоянному воспалительному процессу.

Важно высыпаться. Если организму нет времени на отдых, то токсины будут накапливаться в кишечнике, из-за чего начнут развиваться усталость, заторможенность мышления и проблемы с памятью. Нехватка сна может даже спровоцировать артрит и диабет второго типа.

В рацион необходимо включать много ферментированной пищи, поскольку она поднимает уровень пробиотиков и повышает иммунитет человека. Поэтому полезно употреблять квашенную капусту и все виды кимчи.