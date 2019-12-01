Названы болезни, которых нет, но от которых продолжают лечить в России

В Международной классификации болезней нет некоторых заболеваний, от которых продолжают лечить российские врачи.

Эксперты назвали такие болезни, отметив, что врачам, которые ставят такие диагнозы, не плохо было бы следить за тем, что происходит в современной медицине и не вынуждать пациентов покупать ненужные им лекарства.

Один из самых распространенных диагнозов — дисбактериоз. На самом деле это не самостоятельное заболевание, а симптом. Дисбактериоз может возникать на фоне приема антибиотиком. Также он может быть признаком гастрита, панкреатита, рака. И лечить в первую очередь нужно истинную причину недомоганий.

Нет в Международной классификации болезней такого заболевания как вегето-сосудистая дистония. Головная боль, слабость, аритмия, скачки давления, головокружение на самом деле могут быть симптомами тяжелых болезней, которые никто не лечит из-за поставленного когда-то ложного диагноза ВСД. Поэтому при подобных симптомах следует проконсультироваться у кардиолога или эндокринолога, которые помогут поставить правильный диагноз.

Также спорным остается диагноз «остеохондроз». Сейчас многие российские врачи ставят его при любых проблемах со спиной. Действительно, это заболевание существует в МКБ-10, но стоит учитывать, что боли в спине могут быть связаны с грыжей межпозвоночных дисков.

Поэтому, если диагноз вызывает у пациента сомнения, лучше проконсультироваться еще у одного специалиста. Так можно будет избежать ошибок в лечении и не запустить сложное заболевание.