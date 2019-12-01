Эксперты рассказали об опасности чрезмерного потребления воды

Вода - основа жизни. Всем известно, что организм человека на 90 процентов состоит из воды. Диетологи не устают повторять, что для поддержания здоровья всех систем важно пить много воды. Без налаживания питьевого режима невозможно и похудение. Главное, не переусердствовать. Чрезмерное потребление воды может быть опасным для здоровья.

Доктор медицинских наук Алла Погожева, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии в интервью RT рассказала, что много жидкости провоцирует повышение распада белка и вымывание из организма всех необходимых минералов и микроэлементов. Но это еще не все. Вода, поступающая в избытке, приводит к увеличению нагрузки на сердце и сосуды, а также на мочевыделительную систему.

Погожева обратила внимание на то, что организм, в среднем, в сутки нуждается в 2,5 литрах воды. Однако это не означает, что надо столько же выпить. Примерно литр организм получает из продуктов. Еще литр-полтора поступает непосредственно от употребления супов, чая, молока и воды.

Эксперт добавила, что потребность в воде у каждого человека колеблется с возрастом. Например, доля воды у младенца - 75 процентов, у пожилого человека - 55.

Чрезмерное потребление воды может привести и к смерти. Уже зафиксировано несколько подобных случае. Недавно 28-летняя американка приняла участие в конкурсе, главным условием которого было выпить как можно больше воды. Конкурс она выиграла, но игровой консолью, которую ей вручили в подарок, воспользоваться не успели. Женщину нашли мертвой. Экспертиза показала, что она скончалась от отравления водой - гипергидратации.

К слову, почки здорового человека могут фильтровать до одного литра жидкости в час. Если воды употребляется больше, она начинает поступать в другие органы. Больше всего страдает головной мозг. Может случиться отек, а потом судороги, кома и смерть в результате остановки дыхания.

Впрочем, смертельная доза воды, как установили ученые, порядка 6 литров, которые выпиваются за час. Выпить такое количество жидкости сложно, но лучше не экспериментировать.