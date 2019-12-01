Сколько нужно ходить, чтобы избежать болезни Альцгеймера

Ученые из США провели исследование и выяснили, как влияет физическая активность на развитие болезни Альцгеймера.

Авторы исследования пришли к выводу, то те люди, которые больше двигаются, имеют меньшие шансы столкнуться в пожилом возрасте со старческим слабоумием или болезнью Альцгеймера.

По словам американских ученых, для того, чтобы снизить риск развития болезни Альцгеймера, нет нужды изнурять себя тяжелыми тренировками. Достаточно легкой физической активности. Но заниматься спортом следует регулярно.

Так, доказано, что если регулярно заниматься ходьбой хотя бы 150 минут в неделю, то старение мозга удастся отсрочить на 1,4 года. А если регулярно заниматься бегом или плаванием, то на тренировки будет достаточно уделять до 75 минут в неделю. Но заниматься следует регулярно и не менее 10 минут.

Следует также хотя бы три раза в неделю по 30 минут уделять время на силовые нагрузки. Так удастся предотвратить возрастную атрофию мышц. Можно не только заниматься спортом, но и классическими танцами, или йогой. К тому же восточные виды гимнастики и танцы улучшают координацию.