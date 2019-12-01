Онколог: мужчине нужен 21 половой акт в месяц, чтобы снизить риск рака простаты

Немало мужчин сталкиваются с тем, что у них возникает рак простаты. Это заболевание становится опасным для жизни, если оно обнаружено на поздних стадиях.

Как объяснил заместитель руководителя Центра врач-уролог, онколог, роботической хирургии Мариинской больницы Санкт-Петербурга Дмитрий Ильин, мужчины могут снизить вероятность этого заболевания.

По словам онколога, если опухоль не вышла за пределы предстательной железы, то 99% пациентов в течение десяти лет не погибнут от этого заболевания. Но если опухоль поразила лимфоузлы, или кости, то выживаемость резко снижается. К сожалению, в России в более чем 40% случаев рак простаты выявляют на поздней стадии.

«То есть два из пяти пациентов приходят к врачу с опухолью, уже вышедшей за допустимые границы органа. Риск смерти у них уже заведомо выше», - констатировал Ильин.

Врач-онколог советует всем мужчинам старше 40 лет регулярно проходить обследования. Это позволит выявить заболевание на ранней стадии, либо укажет на то, есть ли риски развития рака простаты. В 50 лет необходимо обязательно сдать анализ на простатический специфический антиген (ПСА) и сделать УЗИ.

Мужчины могут снизить вероятность развития рака простаты, если будут следовать ряду правил. Так, важно отказаться от курения, правильно питаться. Вредит здоровью чрезмерное употребление от спиртного. Но и полный отказ от него тоже повышает риск рака простаты. Поэтому спиртное следует употреблять в умеренных количества, пишет МедикФорум.

Для профилактики рака простаты важна и сексуальная жизнь мужчины. Дмитрий Ильин отметил, что, согласно данным ряда исследований, мужчина может снизить вероятность развития рака простаты если будет совершать не менее 21 полового акта в месяц.