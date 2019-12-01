Ученые назвали основную причину детского ожирения

Сегодня, 18:29

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Ученые назвали основную причину детского ожирения

Ученые определили и назвали главную причину детского ожирения. И это не недостаток физической активности, сообщает «Ферра», а банальное переедание.

Большинство людей считают, что причиной лишнего веса у детей является малоподвижный образ жизни. Но немало школьников, которые питаются правильно и сбалансированно, не фаст-фудом, тоже страдают от ожирения. Поэтому группа ученых Бэйлорского университета усомнилась в том, что именно недостаток физических нагрузок приводит к упитанности детей и подростков.

Ученые сравнили расход калорий у детей из племени шуар, а также у юных британцев и американцев. Оказалось, что дети «дикарей» и маленькие жители мегаполисов тратят за сутки примерно равное количество калорий. Хотя африканцы при этом примерно на четверть активнее, чем европейцы и дети из США.

«Мы выяснили, что дети в бассейне Амазонки, которые много двигаются, на самом деле не сжигают больше калорий, чем малоподвижные американские ребята. В конечном счете всему виной именно переедание», - поведал один из авторов работы Сэмюэль Урлахер.

Ученый добавил, что организм каждого ребенка настроен на сжигание определенного количества калорий независимо от физических нагрузок.

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