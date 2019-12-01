Педиатр рассказала, чем категорически нельзя кормить младенцев

Обеспечить ребенка правильным питанием стремятся все здравомыслящие родители.

Важно знать, что можно давать младенцу, а с какими продуктами торопиться не стоит. Ведь еще неокрепшая пищеварительная система малыша не готова к большинству из того, что едят даже дошкольники, не говоря уже о взрослых.

Врач-педиатр Татьяна Буцкая изданию АиФ рассказала, чем категорически нельзя кормить младенцев.

Она подчеркнула, что нарушения в питании детей может привести к тяжелым нарушениям состояния здоровья детей, которые даже могут закончиться летально.

Так, педиатр объяснила, что младенцам нельзя давать сухое молоко. Сухим молоком не стоит заменять детские смеси, поскольку оно более жирное, и содержит компоненты-оксистеролы – вещества, в основе которых лежит холестерин. Молочная сухая смесь для детского питания – это сбалансированный продукт, разработанный с учетом потребностей детского организма в соответствии с возрастом.

Категорически запрещено давать новорожденным коровье и козье молоко. Они могут вызывать аллергию у ребенка, поскольку содержат много белка, в том числе агрессивный для детского организма бета-лактоглобулин. Врач отметила, что у малышей его непереносимость вызвана недостаточностью ферментов и высокой проницаемостью стенок кишечника. Поэтом цельное молоко можно давать детям, когда им уже около года.

Вреден для детей и кефир. Он обладает «агрессивной» кислотностью, поэтому может спровоцировать нарушение кислотно-щелочного баланса, создать дополнительную нагрузку на почки, спровоцировать анемию или пищевую непереносимость. Это же касается и йогурта. Эти продукты в рационе ребенка должны появиться не ранее 8 месяцев.

Не стоит давать детям и манную кашу. Вводить в рацион ребенка ее можно не ранее полугода. Но лучше если это будут безглютеновые каши – рисовая, кукурузная или гречневая.