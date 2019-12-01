Названы способы сохранить здоровье печени в новогодние праздники

В период новогодних праздников большинство россиян употребляют высококалорийную пищу. Зачастую новогоднее застолье не обходится без алкоголя. Жирная и жареная пища, а также спиртное неблагоприятно влияют на состояние печени.

Врачи рассказали о том, что необходимо сделать, чтобы сохранить печень здоровой. Для этого в период праздников, когда застолья будут проходить едва ли не ежедневно, стоит устраивать разгрузочные дни.

Так, следует устраивать себе либо 2 разгрузочных дня в неделю, либо ввести ограничение по времени, либо устраивать голодовку через день. Можно также ввести ежедневные ограничения по времени приема пищи.

Но стоит запомнить, что прерывистое питание небезопасно для людей, имеющих диабет или цирроз печени.

Как объяснили врачи, печень будет более здоровой, если устраивать ей «тренировки», которые будут снижать степень насыщенности жира, но усиливать чувствительность к инсулину.

Так, к примеру, одно из исследований доказало, что за месяц отказа от алкоголя после новогодних праздников у добровольцев улучшились показатели артериального давления, ушло несколько килограммов лишнего веса, также улучшились инсулинорезистентность, липидный профиль и тесты функции печени.

После периода праздников эксперты советуют перейти на средиземноморскую диету, поскольку в ней много растительных продуктов. Также эта диета предполагает умеренное потребление постных белков.

А вот к программам «детоксикации печени» без рекомендации врача лучше не приступать. Самостоятельно можно оздоровиться изменив образ жизни. Для этого необходимо правильно питаться, заниматься спортом и находить время на полноценный сон.