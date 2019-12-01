Врачи назвали главные факты о колоректальном раке, который считают «тихим убийцей»

Колоректальный рак - один из видов онкологии, который успешно лечится на начальных стадиях, но обнаруживается лишь, когда медицина в большинстве случаев бессильна. Врачи назвали главные факты об этой болезни, которая поможет людям вовремя сориентироваться и в случае подозрений обратиться в медучреждение и этим сохранить себе жизнь.

Понятие «колоректальный рак» - это всевозможные злокачественные опухоли кишечника, но две трети случаев - это онкология толстой кишки, поскольку в тонком кишечнике опухоль очень редки.

Еще один факт то, что колоректальный рак считается одним из самых распространенных - он второй у женщин (после онкологии молочной железы) и третий у мужчин - после рака простаты и легких.

Третий общеизвестный факт касается возраста, в котором возникает этот вид онкологии. Как правило, 90 процентов рака прямой кишки диагностируются у больных свыше 55 лет.

Как пишет Медикфорум, следует помнить, что колоректальный рак является наследственным. Почти треть всех случаев колоректального рака связана с наследственной предрасположенностью или генетическими причинами. Родственники людей, которые были больны раком, на 50 процентов больше имеют шансы заболеть колоректальным раком. Поэтому обязательно стоит раз в год проходить медобследование, начиная с молодого возраста.

Надо помнить о том, что этот вид онкологии не зря называют тихим убийцей. Он развивается медленно и не дает вообще никакой симптоматики. Когда появляются кровь в стуле, диарея или проблемы с пищеварением, речь ведется о последней стадии болезни.

Медики советуют регулярно проходить колоноскопию и, если появились полипы, вовремя удалять их. Они могут развиваться в течение 10 лет, а потом перерождаться в злокачественную опухоль.



