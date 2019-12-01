Медики рассказали, что нельзя делать после еды, чтобы не навредить здоровью

Вчера, 15:53

0

Image
Медики рассказали, что нельзя делать после еды, чтобы не навредить здоровью

Многие люди после плотного обеда стремятся прилечь на диванчик - чтобы «сало завязалось», с юмором говорят они. Однако в каждой шутке есть только доля шутки, все остальное - правда. Риск отложения калорий на талии высок из-за отсутствия физических нагрузок.

Существуют еще минимум пять вещей, которые не стоит делать после приема пищи. Например, курить. Любители никотина любят шутить: «После сытного обеда, чтобы жиром не заплыть, надо взять и покурить», - говорят они.

Если бы знали, как сильно вредит такой подход здоровью. Исследование показало, что одна сигарета после обеда наносит такой же вред, как десять выкуренных сигарет - сразу! Никотин также провоцирует риск развития рака кишечника и легких.

Не стоит кушать после плотной трапезы фрукты. Для того, чтобы они нормально переварились, необходимы специальные ферменты. Поэтому съеденные после основного приема они могут спровоцировать изжогу, отрыжку и расстройство желудка.

Спать после еды не рекомендуется, так как желудок будет работать. Его активность может обернуться бессонницей. Поэтому специалисты рекомендуют есть за два-три часа до сна.

Душ после еды принимать не стоит. Процедура улучшает кровоток, в том числе к желудку. Это приводит к ослаблению пищеварительной системы и появлению болей в животе.

После еды нежелательно пить чай, так как напиток может помешать организму усвоить чай. В большинстве случаев он снижает абсорбцию железа на 87 процентов. 

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Я Здоров»

Лента

Redmi Note 8 Pro признали мощнейшим среднеуровневым смартфоном

Вчера, 23:43

Актер Алексей Панин устроил скандал в петербургском такси

Вчера, 22:07

В России хотят уволить около 25 млн человек

Вчера, 21:40

Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трех словах

Вчера, 21:37

В Челябинской области задержана этническая преступная группа

Вчера, 17:57

«Рогатый» муж расклеил по городу объявления, уличающие его жену в измене

Вчера, 17:11

Врачи назвали главные факты о колоректальном раке, который считают «тихим убийцей»

Вчера, 17:00

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle