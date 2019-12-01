Медики рассказали, что нельзя делать после еды, чтобы не навредить здоровью

Многие люди после плотного обеда стремятся прилечь на диванчик - чтобы «сало завязалось», с юмором говорят они. Однако в каждой шутке есть только доля шутки, все остальное - правда. Риск отложения калорий на талии высок из-за отсутствия физических нагрузок.

Существуют еще минимум пять вещей, которые не стоит делать после приема пищи. Например, курить. Любители никотина любят шутить: «После сытного обеда, чтобы жиром не заплыть, надо взять и покурить», - говорят они.

Если бы знали, как сильно вредит такой подход здоровью. Исследование показало, что одна сигарета после обеда наносит такой же вред, как десять выкуренных сигарет - сразу! Никотин также провоцирует риск развития рака кишечника и легких.

Не стоит кушать после плотной трапезы фрукты. Для того, чтобы они нормально переварились, необходимы специальные ферменты. Поэтому съеденные после основного приема они могут спровоцировать изжогу, отрыжку и расстройство желудка.

Спать после еды не рекомендуется, так как желудок будет работать. Его активность может обернуться бессонницей. Поэтому специалисты рекомендуют есть за два-три часа до сна.

Душ после еды принимать не стоит. Процедура улучшает кровоток, в том числе к желудку. Это приводит к ослаблению пищеварительной системы и появлению болей в животе.

После еды нежелательно пить чай, так как напиток может помешать организму усвоить чай. В большинстве случаев он снижает абсорбцию железа на 87 процентов.