Врач рассказал об ошибках при лечении ОРВИ и гриппа

Сегодня, 13:32

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Врач рассказал об ошибках при лечении ОРВИ и гриппа

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал об ошибках, которые допускают часто россияне при самостоятельном лечении ОРВИ и гриппа.
Нередко при первых же симптомах простуды больной спешит приобрести антибиотики. Но важно запомнить, что слишком ранний прием так называемых «наборов от простуды» да еще и без рекомендации врача, является серьезной ошибкой.
Самостоятельно назначенные антибиотики, как известно, вредят микрофлоре, поддерживающей иммунитет. Поэтому в дальнейшем назначение антибиотиков врачом может не дать должного результата. Важно, чтобы антибиотики человек принимал исключительно по назначению врача, и только если к вирусной инфекции присоединилась бактериальная, пишет РБК.

Не стоит сбивать температуру, если она не выше 38 градусов. Организм в таких случаях следует поддерживать обильным питьем. А если увлекаться жаропонижающими препаратами, то иммунная система не будет работать должным образом.
Осторожно следует принимать отхаркивающие препараты, особенно если речь идет о детях.

«У маленьких детей нет кашлевого рефлекса, он формируется только к четырем-пяти годам, а отхаркивающие препараты усиливают выделение слизи. Мокрота застаивается, и дети могут задохнуться», - объяснил Кондрахин.

Капли и спреи от насморка можно использовать не более трех дней, поскольку они сужают сосуды не только в носу, но и в других органах. На это должны обратить внимание те, у кого есть болезни сердца и сосудов, подчеркнул профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.

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