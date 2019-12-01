Названы самые эффективные советы по защите от диабета

Сегодня, 13:00

0

Image
Названы самые эффективные советы по защите от диабета

Диабет - заболевание, от которого никто не застрахован, но защититься от него по максимуму все же возможно. Медики уже давно собрали все эффективные советы воедино. 

Поскольку ожирение и лишний вес являются главными факторами, провоцирующими развитие диабета, необходимо начать пристально следить за своей массой тела. Важно помнить, что избыток жира снижает чувствительность организма к инсулину.

Особенно вреден жир на талии и в области живота, так называемый висцеральный. Дело в том, что он запускает воспалительные процессы, которые ведут к заболеваниям сердца и сахарному диабету. Ориентиром должны стать такие показатели. Окружность талии у женщин должна быть не больше 90 см, у мужчин - не больше 100.

Высокое кровяное давление является одним из факторов, способствующих возникновению диабета, а гипертония может быть одним из предвестников опасного заболевания. Посему надо взять за правило контролировать свое давление каждый день.

Курение повышает риск развития диабета, посему сигаретам надо объявить бой. А вот кофе, наоборот, стоит включить в свой рацион. Ранними исследованиями установлено, что 3-4 чашки ароматного напитка в день снижают вероятность появления диабета на 36%.

Быстрые углеводы в сладостях и хлебе - главное «орудие» диабета. Поэтому рекомендовано все сладкое заменить фруктами.

Также медики советуют кушать продукты, богатые магнием (орехи, цельнозерновые, горький шоколад, семечки тыквы) и омега-3 (жирная рыба, льняное семя) - они защищают организм от стресса. Следовательно, пропадает соблазн заесть стресс сладким.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Я Здоров»

Лента

Любой житель Башкирии, указавший на подпольный алкогольный цех, получит 50 тыс рублей

Сегодня, 15:22

Полиция задержала преступную группу, продававшую наркотики за криптовалюту

Сегодня, 14:47

Из-за угрозы наводнения в Петербурге приостановят судоходство

Сегодня, 13:58

Эксперты «Роскачества» рассказали о безопасном использовании IP-камер

Сегодня, 13:34

Врач рассказал об ошибках при лечении ОРВИ и гриппа

Сегодня, 13:32

В Краснодарском крае мужчина изнасиловал знакомого под угрозой ножа

Сегодня, 13:26

Названы самые эффективные советы по защите от диабета

Сегодня, 13:00

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle