Названы самые эффективные советы по защите от диабета

Диабет - заболевание, от которого никто не застрахован, но защититься от него по максимуму все же возможно. Медики уже давно собрали все эффективные советы воедино.

Поскольку ожирение и лишний вес являются главными факторами, провоцирующими развитие диабета, необходимо начать пристально следить за своей массой тела. Важно помнить, что избыток жира снижает чувствительность организма к инсулину.

Особенно вреден жир на талии и в области живота, так называемый висцеральный. Дело в том, что он запускает воспалительные процессы, которые ведут к заболеваниям сердца и сахарному диабету. Ориентиром должны стать такие показатели. Окружность талии у женщин должна быть не больше 90 см, у мужчин - не больше 100.

Высокое кровяное давление является одним из факторов, способствующих возникновению диабета, а гипертония может быть одним из предвестников опасного заболевания. Посему надо взять за правило контролировать свое давление каждый день.

Курение повышает риск развития диабета, посему сигаретам надо объявить бой. А вот кофе, наоборот, стоит включить в свой рацион. Ранними исследованиями установлено, что 3-4 чашки ароматного напитка в день снижают вероятность появления диабета на 36%.

Быстрые углеводы в сладостях и хлебе - главное «орудие» диабета. Поэтому рекомендовано все сладкое заменить фруктами.

Также медики советуют кушать продукты, богатые магнием (орехи, цельнозерновые, горький шоколад, семечки тыквы) и омега-3 (жирная рыба, льняное семя) - они защищают организм от стресса. Следовательно, пропадает соблазн заесть стресс сладким.