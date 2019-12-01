Медики рассказали о пользе цельных продуктов для здоровья сердечно-сосудистой системы

Современные производители предлагают покупателям множество различных продуктов. Зачастую в их составе множество компонентов, влияние которых на организм еще до конца не изучено.

Врачи призывают в рационе делать акцент на однокомпонентную пищу. Она богата питательными веществами, не содержит химических добавок, прошла минимальную обработку и поэтому больше содержит витаминов и микроэлементов.

Эксперты объяснили, почему важно, чтобы в рационе было больше цельных продуктов, поскольку они дают организму необходимые ему полезные вещества.

Так, к примеру, в яйцах и печени содержится холин, в котором нуждается мозг. Витамин С организм может получить из апельсина и сладкого перца.

В цельных продуктах содержатся антиоксиданты. Они помогают бороться со свободными радикалами, нестабильными молекулами, вызывающими повреждение клеток. Антиоксидантами богаты такие продукты, как фрукты, бобовые, орехи, овощи и цельные зерна.

Необработанные продукты богаты на клетчатку. Эти пищевые волокна улучшают пищеварительную функцию и обмен веществ, помогают дольше сохранять чувство сытости, избегать лишних перекусов.

В цельных продуктах содержится полезные жиры. В частности, в оливковом масле присутствует олеиновая кислота, которая является полезным для здоровья мононенасыщенным жиром. Полезные жиры содержатся в авокадо, семенах и орехах. А жирная морская рыба содержит жирные кислоты омега-3, которые защищают нас от болезней сердца и сосудов.

Цельные продукты улучшают состояние кишечника, поскольку дают организму пребиотики, которые превращаются бактериями кишечника в жирные кислоты с короткой цепью. Эти кислоты улучшают здоровье кишечника и контроль сахара в крови.

Полезны цельные продукты и для здоровья сердца. Эксперты отмечают, что у тех людей, рацион которых состоял из цельных продуктов, реже развиваются сердечно-сосудистые заболевания. Это объясняется тем, что в цельных продуктах содержатся полезные жиры, а также магний, необходимый для здоровья сердца и сосудов.

Неоднократно в ходе исследований было доказано, что потреблении цельных продуктов помогает снизить риски развития метаболического синдрома, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты объяснили, что так называемая «средиземноморская диета» предполагает употребление цельных продуктов. Поэтому, соблюдая ее, можно улучшить здоровье и избежать многих заболеваний.